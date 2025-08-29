Kocabey'in açıklamasına göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, TÜRK-İŞ ile Hükümet arasında 2 Ağustos 2025'te imzalandı. Bu protokolle 600 bin kamu işçisine ücret zammı yapıldı.

Ancak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kendi bünyesinde çalışan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları çalışanlarına bu ücret zammını uygulamak istemiyor. Bunun yerine, vakıf çalışanlarına memurlara verilen %11 + %7 oranlarında zam teklif edildiği belirtildi. Bu durum, vakıf çalışanlarının 600 bin kamu işçisi ve 30 binden fazla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işçisinden ayrı tutulduğu hissini yarattı.

Koop-İş Sendikası, bu haksızlığı protesto etmek amacıyla ülke genelindeki 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nda grev kararı aldıklarını açıkladı. Kocabey, bu grevin sadece ücret artışı için değil, aynı zamanda yıllardır görmezden gelinen emek, fedakârlık ve alın terinin karşılığını almak için yapıldığını vurguladı. Vakıf çalışanlarının deprem ve pandemi gibi zor zamanlarda fedakârca çalıştığını, ancak bugün dertlerinin dinlenmediğini ve haklarının verilmediğini söyledi.

Sendika, talepleri karşılanana kadar grevin süreceğini ve bu mücadelenin, emeğin hakkını alana dek devam edeceğini belirtti.