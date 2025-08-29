Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, bir dizi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.KOCAELİ (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda gerçekleşen ziyarette Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze’de devam eden ve planlanan çevre, şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri hakkında Bakan Kurum ile görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Büyükgöz, Bakan Kurum’a Gebze’de hayata geçirilen çalışmalar hakkında bilgi verirken, ilçeye kazandırılması planlanan yeni projelerle ilgili de istişarelerde bulunuldu.

Başkan Büyükgöz, Bakan Kurum’a misafirperverliği ve Gebze’ye gösterdiği ilgi dolayısıyla teşekkür etti.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.