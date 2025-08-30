Yeni eğitim döneminde Bayburt genelindeki 136 okulda toplam 14 bin 300 öğrencinin ders başı yapması bekleniyor.

Kahraman'ın verdiği bilgilere göre, okulların bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra deprem riskine karşı güçlendirme çalışmaları da bitirildi. Bu yıl, 247 araçla 2 bin 178 öğrencinin taşımalı eğitimden faydalanacağı ve bu hizmet için güzergahların belirlenerek ihalelerin tamamlandığı belirtildi.

Yeni Müfredat ve Kıyafet Zorunluluğu

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredat, 2025-2026 eğitim yılında kademeli olarak uygulanmaya başlanacak. Bu müfredat; ana sınıfları, ilkokul 1. ve 2. sınıflar, ortaokul 5. ve 6. sınıflar ile lise hazırlık, 9. ve 10. sınıflarda geçerli olacak. Ayrıca, serbest kıyafet uygulaması kaldırılarak okul formaları yeniden zorunlu hale getirildi. Kahraman, okul müdürlükleri tarafından belirlenen kıyafetlerin sade, ekonomik ve kolay temin edilebilir olduğunu belirtti.

Önemli Tarihler ve Yılın Temaları

Yeni eğitim öğretim yılının ilk haftası, "Orman Yangınlarına Karşı Yeşil Vatanı Korumak" temasıyla çevreye yönelik farkındalık çalışmalarına ayrılacak. Bu kapsamda fidan dikimi ve orman temizliği gibi etkinlikler düzenlenecek. Ayrıca, bu yılın "Aile Yılı" ilan edilmesi nedeniyle aile kurumunu güçlendirmeye yönelik projeler yürütülecek.

2025-2026 eğitim öğretim takvimi ise şu şekilde:

Uyum eğitimleri: 1-5 Eylül 2025

Birinci dönem başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi

Birinci dönem ara tatili: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili: 19 Ocak - 30 Ocak 2026

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16-20 Mart 2026

Eğitim öğretim yılının tamamlanması: 26 Haziran 2026 Cuma