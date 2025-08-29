Üniversite sınavlarına Bakırköy Belediyesi ile hazırlanan öğrenciler başarılarıyla fark yarattı.İSTANBUL (İGFA) - Etüt Merkezi’nde düzenlenen YKS hazırlık kurslarına katılan öğrencilerin yüzde 85,7’si üniversiteye yerleşti. Öğrencilerin tıp, hukuk ve mühendislik gibi fakültelere yerleşmesi gurur yaşattı.

Bakırköy Belediyesi Etüt Merkezi’nde verilen LGS ve YKS hazırlık kursları ile gençler geleceğe hazırlanmaya devam ediyor. Hayallerindeki üniversiteyi kazanabilmek için Atatürk Spor ve Yaşam Köyü’ndeki Etüt Merkezi’nde YKS’ye hazırlanan gençlerin üniversiteye yerleşme oranı yüzde 85,7’yi buldu. Tıp, hukuk ve mühendislik fakültelerine yerleşerek büyük başarı elde eden gençler, üniversiteye hazırlık süreci boyunca onlara tam destek sağlayan Bakırköy Belediyesi’ne ve etüt merkezindeki eğitmenlerine teşekkür etti.

ETÜT MERKEZİ YENİ YETENEKLERE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA DA DEVAM EDİYOR

Bakırköy Belediyesi’nin sanat alanında gerçekleştirdiği çalışmalar Etüt Merkezi’nde verilen eğitimlerle taçlanıyor. 10 derslikten oluşan merkezde vatandaşlara Resim, Fotoğrafçılık, Hat-Minyatür, Seramik, Cam Atölyesi, Ritim Perküsyon, Satranç, Keman, Ukulele, Bağlama ve Gitar branşlarında verilen kurslar yeni dönemde de tüm hızıyla devam edecek. Sanatla ilgilenen ve yeteneğini konuşturmak isteyen Bakırköylüler, Atatürk Spor ve Yaşam Köyü içerisinde bulunan Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne başvuru yapabilir.