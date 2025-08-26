Etkinlik, 27 Ağustos 2025 tarihinde saat 11.00'de Bayburt Dede Korkut Şehir Müzesi'nde gerçekleşecek.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl, şefler Esra Tokelli, Ayvaz Akbacak ve Gürkan Topçu katılacak. Bu şeflerin eşliğinde Bayburt'un coğrafi işaretli yemekleri hazırlanacak ve tadımı yapılacak. Ayrıca, Vali Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan da etkinlikte şeflerle birlikte yöresel yemekler hazırlayacaklar.

Etkinliğin bir diğer önemli bölümü ise coğrafi işaretli yemek yarışması olacak. Şefler tarafından değerlendirilecek olan yarışmada, Bayburt'un tescilli lezzetleri boy gösterecek. Tüm Bayburt halkı, şehrin mutfak mirasını birlikte yaşamak üzere bu özel etkinliğe davetli.