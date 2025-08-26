Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin Nöbetçi Kitaphanelerinde sınava hazırlanarak İstanbul Teknik Üniversitesini kazanan iki öğrenci, aileleriyle birlikte Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret etti.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin ilkini 2020 yılında hayata geçirdiği ve bugün şehir genelinde 5 ayrı noktada bulunan Nöbetçi Kitaphaneler, öğrencilerin uğrak noktası haline geldi. Binlerce üyesi bulunan ve her gün yüzlerce öğrencinin faydalandığı Nöbetçi Kitaphaneler geride kalan 5 yılda pek çok başarı hikayesinin ortaya çıkmasına vesile olurken, bu yıl yapılan YSK sınavında da öğrenciler Nöbetçi Kitaphanelerdeki hazırlıklarıyla başarıdan başarıya koştu.

İnegöl Belediyesi Nöbetçi Kitaphanelerinde sınava hazırlanan ve açıklanan sınav sonuçlarına göre İstanbul Teknik Üniversitesini kazanan iki öğrenci, bugün teşekkür için Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret etti. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünü kazanan Yağmur Seyhan Ateş isimli öğrenci, annesi Dilek Ateş ve babası Hasan Yunus Ateş ile birlikte geldi. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Bölümünü kazanan Fatih Emre Aydın da annesi Sevda Çapan ile birlikte ziyarette yer aldı.

GELİŞTİRMEYE VE SAYILARINI ARTTIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Ziyaret sırasında sunulan imkanlardan dolayı aileler ve öğrenciler Başkan Taban’a teşekkür etti. Belediye Başkanı Alper Taban da Nöbetçi Kitaphanelerden böyle başarı hikayeleri çıkmasının kendilerini de mutlu ettiğini ifade ederek “Ancak elde edilen bu başarılar, öğrencilerimizin başarısıdır. Nöbetçi Kitaphaneler bizim beyanlarımızda yer alan projeler değildi. Öğrencilerimizin talepleri üzerine oluşturduğumuz bir konseptti ve çok faydalı olduğunu da gördük. İnşallah geliştirmeye ve sayılarını arttırmaya devam edeceğiz” dedi.