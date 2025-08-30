Malatya Büyükşehir Belediyesi, toplumda afet bilincini artırmak ve olası risklere karşı hazırlıklı olmak amacıyla düzenlediği eğitim programlarını aralıksız sürdürüyor.MALATYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, İtfaiye Daire Başkanlığı ve MELİD A.Ş.’nin katkılarıyla yürütülen programlar hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle katılımcılara aktarılıyor. Bu kapsamda son olarak Vefa Konağı ile Kernek Kadın Kültür Yaşam ve Spor Merkezi’nde “Afetlere Hazırlık” eğitimleri düzenlendi.

RİSKLİ DURUMLARDA SOĞUKKANLILIĞIN ÖNEMİ ANLATILDI

“Afetlere Hazırlık” eğitiminde deprem, yangın ve sel gibi doğal afetlerde alınması gereken önlemler, afet anında doğru davranış şekilleri ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında bilgiler verildi. Katılımcılar, afetlere karşı bireysel hazırlığın önemi konusunda bilinçlendirilirken, aynı zamanda riskli durumlarda panik yerine soğukkanlılıkla hareket etmenin hayat kurtarıcı önemi de vurgulandı.

KATILIMCILARA İLK MÜDAHELE DENEYİMİ KAZANDIRILDI

Her iki “Afetlere Hazırlık” eğitimi programında gerçekleştirilen uygulama bölümünde ise yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Katılımcılar, yangın tüplerini doğru şekilde kullanma ve küçük çaplı yangınlara ilk müdahaleyi yapma konusunda deneyim kazandı. Ayrıca temel ilk yardım uygulamaları anlatılarak, yaralanma ve sağlık sorunlarında profesyonel ekipler gelene kadar yapılabilecek müdahaleler uygulamalı olarak gösterildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı deneyimli eğitim uzmanların eğitimine katılanlar afetlere hazırlıkta bireylerin de büyük sorumluluklarının olduğunu söyleyerek, bu tür eğitimlerle toplumsal farkındalığın artırıldığını ifade ettiler.