Bayburt Barı ve davul zurna eşliğinde program başladı.

Vali Mustafa Eldivan, Bayburt'un Anadolu'nun köklü şehirlerinden biri olduğunu ve doğası, kültürü, gastronomisiyle hak ettiği yere henüz ulaşamadığını belirtti.

Vali, Bayburt'un küçük bir şehir olmasına rağmen "özgül ağırlığının" yüksek olduğunu ve Türk mutfağında hak ettiği yeri alması gerektiğini vurguladı. Şeflerin de tanıtımlarıyla Bayburt mutfağının Türkiye'ye tanıtılacağını ifade etti.

Bayburt, mutfak kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve yöresel lezzetlerini tanıtmak için 1. Gastronomi Etkinliği’ne ev sahipliği yapıyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenen “Yöresel Tatlar Yarışması”, saat 11.00’de Dede Korkut Şehir Müzesi’nde başladı.

Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl’ün de yer aldığı organizasyonda, usta şefler Bayburt’un coğrafi işaretli yemeklerini hazırlayıp tadım yaptırdılar.

Vali Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan da şeflerle birlikte mutfağa girerek seçkin lezzetleri hazırladılar.

Etkinlik, müze konferans salonunda düzenlenen panelle devam etti. Panelde Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Türk Mutfak Sanatları Uzmanı Ramazan Bingöl ile şefler Esra Tokelli, Ayvaz Akbacak ve Gürkan Topçu Bayburt mutfağını değerlendirdi.

Şef Ramazan Bingöl, kendi deneyimlerine dayanarak Bayburt mutfağını Türkiye'deki en iyi mutfaklardan biri olarak gördüğünü ve beş yıl içinde döner dışında diğer lezzetleriyle de hak ettiği özel yere geleceğini söyledi. Özellikle kavuta vurgu yapan Bingöl, dünyada bu kadar işlevsel bir besinin olmadığını belirtti.

Göğermiş loru da çok beğendiğini, Bayburt'un kızarmış peynirinin dünya genelindeki birçok peynirden daha iyi olduğunu dile getirdi. Ayrıca, yediği dondurmalar içinde ilk ikide Bayburt dondurmasının yer aldığını, özellikle bal badem ve baklavalı dondurmaya hayran kaldığını ifade etti.