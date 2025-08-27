İstanbul Bakırköy Belediyesi, Ataköy Emekliler Evi’nde sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla söyleşi gerçekleştirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Bakırköy Belediyesi’nin Ataköy Emekliler Evi’nde düzenlediği “Dengeli Beslen, Sağlıklı Yaşa” söyleşisinde vatandaşlara dengeli beslenmenin altın kurallarından yanlış beslenmenin sonuçlarına kadar pek çok başlıkta bilgi verildi.

Bakırköy Belediyesi, sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla Ataköy Emekliler Evi’nde “Dengeli Beslen, Sağlıklı Yaşa” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. Belediyenin tıp merkezinde görev yapan Diyetisyen Züleyha Yılmaz Hatipoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, vatandaşlara günlük yaşamda uygulanabilecek sağlıklı beslenme önerileri sunuldu. Söyleşide; Dengeli beslenmenin önemi ve altın kuralları, yanlış beslenmenin sonuçları, günlük hayatta küçük dokunuşlar, sağlıklı tabak modeli konuları konuşuldu. Etkinliğe katılan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu da vatandaşlarla bir araya gelerek ilçedeki çalışmalara dair bilgi vererek vatandaşların taleplerini dinledi. Katılımcılar, hem sağlıklı yaşam konusunda aldıkları bilgilerden hem de Başkan Ovalıoğlu ile doğrudan iletişim kurma fırsatından memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bakırköy Belediyesi, Emekliler Evi’nde vatandaşları çeşitli etkinliklerle buluşturmaya devam edecek.