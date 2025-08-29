TÜBİTAK’ın desteklediği 22 bilim merkezinde düzenlenen 2025 Yaz Akademisi’nde yüzlerce öğrenci fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarında eğitim aldı. Uygulamalı çalışmalar ve sınavlarla tamamlanan programda öğrenciler bilimi keşfetti.ANKARA (İGFA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2025 yaz döneminde 22 bilim merkezinde düzenlediği Yaz Akademisi programını başarıyla tamamladı.

Yüzlerce ortaokul ve lise öğrencisinin katıldığı programda, öğrenciler bilim ve teknolojiyle dolu bir tatil geçirdi.

Yaz Akademisi-1 kapsamında fizik eğitimlerinde optik, kimya eğitimlerinde ise karışımlar konuları işlendi. Öğrenciler, teorik bilgilerini uygulamalı çalışmalarla pekiştirdi ve akademi sonunda yapılan sınavla bilgi birikimlerini değerlendirdi.

Yaz Akademisi-2’de biyoloji eğitimleri biyoteknoloji, matematik eğitimleri ise “gündelik hayat ve matematik” temalarına odaklandı.

Bilim merkezlerinde gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar, sınavlarla tamamlanarak öğrencilerin öğrenme süreci güçlendirildi.

TÜBİTAK, tatillerini bilimle değerlendiren tüm öğrencilere teşekkür ederek, bilim merkezlerinin gençlere yönelik eğitim ve etkinliklerinin devam edeceğini belirtti