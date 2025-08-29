Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun (EKK) 2025 yılı altıncı toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapıldı. Toplantıda, 2026-2028 Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları ele alınarak makroekonomik hedefler ve yapısal reformlar değerlendirildi.ANKARA (İGFA) - Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), 29 Ağustos 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde altıncı toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantının ana gündemi, 2026-2028 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) hazırlıkları oldu.

Toplantıda, OVP çalışmalarında gelinen son durum ayrıntılı şekilde incelendi.

Temel politika hedefleri, makroekonomik tahminler ve bütçe büyüklükleri masaya yatırılırken, hedeflere ulaşmayı sağlayacak yapısal politika alanları ve tedbirler istişare edildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıda şu önceliklerin kapsamlı şekilde gözden geçirildiğini belirterek, "Makro finansal istikrarın güçlendirilmesi ve fiyat istikrarının sağlanması, sanayide yapısal dönüşüm ile yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, beşeri sermayenin güçlendirilmesi, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, yüksek katma değerli üretim ve ihracatın teşvik edilmesi" konularına yönelik hedefleri değerlendirdi.