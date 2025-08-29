Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan bülten, çocukların aileleriyle geçirdiği zamanı daha verimli değerlendirmelerine katkı sağlamak amacıyla her ay farklı bir konuya odaklanıyor.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan "Okula Uyum" temalı Eylül ayı bülten, çocuğu okula başlayan aileler ile çocukların duygusal tepkilerini merkeze alarak hazırlandı.

Uyum sürecinin doğasına ve her çocuğun bu süreci farklı biçimlerde yaşayabileceğine dikkat çekilen bültende çocukların okulun ilk günlerinde akıllarında beliren sorulara; ailelere yönelik öneriler kısmında duyguların kabul edilmesi, öğretmene güven aşılanması, düzenli günlük rutin oluşturulması, vedalaşmaların kısa ve güven verici tutulması, okul deneyimlerinin evde pekiştirilmesi ve devamlılığın sağlanması gibi konulara yer verildi.

Ayrıca "10 Soru - 10 Cevap" bölümüyle ailelerin en sık dile getirdiği sorunlara pratik yanıtlar verilirken, "Kaçınılması Gerekenler" başlığı altında ise kıyaslama, korkutma, aşırı korumacılık ve olumsuz söylemler gibi hatalı tutumlardan uzak durulması gerektiği vurgulandı.

Hazırlanan Okula Uyum Bülteni, Okul Öncesi "Okula Uyum Materyalleri Platformu"na da eklendi.

"Aile Eğitim Bülteni" eylül sayısı için tıklayabilirsiniz