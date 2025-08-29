Bursa’yı geleceğe güvenle taşımak için her alanda yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gemlik ilçesinde yürütülen kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatıyla bölgenin altyapısını daha dirençli ve güvenli hale getiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın sağlıklı bir altyapı ağına kavuşması için gece gündüz demeden mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü eliyle Gemlik’te altyapı iyileştirme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Umurbey Mahallesi’nde başlatılan 4 kilometrelik kanalizasyon ve yağmur suyu hattı ile olası taşkın ve su baskınlarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Umurbey Mahalle Muhtarı Ertuğrul Girenay, çalışmayla altyapıdan kaynaklanabilecek olumsuzlukların önüne geçileceğini belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bursalıların daha sağlıklı, güvenli ve konforlu bir çevrede yaşamasını hedeflediklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, “17 ilçemizde olduğu gibi Gemlik ilçemizin de güçlü bir altyapıya kavuşması için yoğun çaba harcıyoruz. Altyapısı güçlü bir kent, geleceğe güvenle bakar. Bu anlayışla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Kentimizin altyapısını güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.