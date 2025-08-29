İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Akademisi’nde yeni dönem için müzik bölümü yetenek taraması yapılacakKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi genç yetenekleri topluma kazandırma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Bu kapsamda Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Sanat Akademisi, 2025 -2026 dönemi için müzik bölümünde genç yetenekleri bünyesine kazandıracak.

1 Eylül pazartesi günü başlayacak başvurular 15 Eylül tarihinde son bulacak. Sınavlar, 20-21 Eylül tarihlerinde saat 10.00-17.00 arasında Sanat Akademisinde gerçekleştirilecek.

Adaylar SMS ile bilgilendirilecek.

KİŞİSEL DEGERLENDİRME KARNESİ VERİLECEK

Sınavlar, Kocaeli Üniversitesi Müzikoloji Bölümü hocaları ve Sanat Akademisi Eğitim Koordinatörü Koray Kılıç tarafından yürütülecek. Kent Orkestrası sanatçıları tarafından gözlemlenecek oturum, tek ses, iki ses, üç ses, ritim, melodi ve tartım farkındalığı konularında toplamda 5’er sorudan oluşacak. Başarılı olan 8-18 yaş grubu öğrencilere İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’nde hafta içi ve Pazar günleri olmak üzere toplamda 75 saatlik müzik eğitimi verilecek.

Piyano, gitar, çello, keman, trombon, saksafon, perküsyon alanlarında eğitim almak isteyen müzik tutkunu adaylar, kayıt hakkında 0262 322 19 99 numaralı telefonu arayarak veya Mehmet Ali Paşa Mahallesi Yalınkaya Sokak No: 7/101 İzmit adresindeki İzmit Sanat Akademisi’ni ziyaret ederek daha fazla bilgi alınabilir.

Başvuru Formu: https://forms.gle/RDynAmoGzENvykpG8