Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde kente kazandırılan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), yaz boyunca binlerce öğrenci, öğretmen ve ziyaretçiyi ağırladı.BURSA (İGFA) - Türkiye’nin uzay ve havacılık temalı ilk, dünyanın sayılı merkezlerinden biri olan GUHEM, yaz okulları, konaklamalı kamplar, atölyeler ile ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yaparak bilimin ve gökyüzünün adresi oldu.

BTSO’nun vizyonuyla hayata geçirilen GUHEM, yaz dönemini birbirinden değerli programlarla tamamladı. Uzay ve havacılık alanında çocukların ve gençlerin hayallerini güçlendirmeyi amaçlayan merkezde, farklı yaş gruplarına özel yaz okulları düzenlendi. Bu kapsamda binlerce öğrenci bilimle buluştu.

ZİYARETÇİLER UNUTULMAZ DENEYİM YAŞADI

Anaokulu öğrencileri “Benim İlk Roketim” ve “Uzayda Yaşam” gibi etkinliklerle bilime ilk adımlarını atarken, gençler “Pratik Eğitim Görevleri” kapsamında “Space AI”, “Pilotaj” ve “Benden Astronot Olur Mu?” programlarıyla hem yapay zekâ ve uzay teknolojilerini hem de astronot eğitimlerini deneyimledi. Konaklamalı kamplar da büyük ilgi gördü. Aerospace Akademi, Space Explorers Academy ve ailelere yönelik İkili Mürettebat Aile Kampı, katılımcılara gökyüzüyle iç içe unutulmaz bir yaz yaşattı.

Merkez, yaz döneminde öğretmenlere de özel programlar sundu. Yeni öğretim yılı öncesinde düzenlenen Öğretmen Ağı Eğitim Programı kapsamında 1.000’den fazla öğretmen STEM projeleri, astronomi uygulamaları ve sınıf içi bilim etkinlikleri konusunda eğitim aldı.

GUHEM’de TÜBİTAK iş birliğiyle fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarında yaz kampları gerçekleştirildi. Öğrenciler laboratuvar çalışmalarına katılarak disiplinler arası öğrenme deneyimi kazandı. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı kampları kapsamında yüzlerce genç, GUHEM’de 150’den fazla deney düzeneğini inceledi ve uzay-havacılık atölyelerinde üretim yaptı.

ULUDAĞ’DA ASTRONATURE ETKİNLİĞİ

GUHEM’in yaz döneminde öne çıkan etkinliklerinden biri de 23–24 Ağustos’ta Perseid meteor yağmuru sırasında düzenlenen AstroNature oldu. Bursa Business School ile GUHEM ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte gökyüzü gözlemleri, bilim sohbetleri, atölyeler ve doğa yürüyüşleriyle yüzlerce doğasever unutulmaz bir deneyim yaşadı.

GUHEM, yalnızca Bursa’da değil, Türkiye’nin farklı şehirlerinde de bilimi yaygınlaştırdı. Erzurum’daki TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği ve Konya BilimFest’te kurulan deneyim alanları yoğun ilgi gördü. Ayrıca BTSO ile Keles Kaymakamlığı arasında imzalanan protokol sayesinde kırsalda görev yapan öğretmen ve öğrencilerin GUHEM başta olmak üzere BTSO’nun bilim ve teknoloji merkezlerini tanıması sağlanacak. Bu iş birliği, kırsaldaki öğrencilerin bilime erişimini güçlendirmeyi hedefliyor.

7 EYLÜL’DE TAM AY TUTULMASI PROGRAMI

GUHEM, yaz etkinliklerini 7 Eylül’de gerçekleşecek Tam Ay Tutulması Özel Programı ile taçlandıracak. Gün boyu sürecek etkinlikte deney düzenekleri, atölyeler, “Ay Tutulmaları” sunumu ve teleskoplarla yapılacak gözlemler yer alacak.