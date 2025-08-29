Sakarya Kültür Sanat Festivali kapsamında düzenlenen ‘Pony Atlar’ etkinliğinde çocuklar hem eğlendi hem de at biniciliği hakkında bilgi edindi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Millet Bahçesi’nde düzenlenen Sakarya Kültür Sanat Festivali, renkli ve keyifli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Festival kapsamında Pony Atlar Kulübü iş birliğiyle düzenlenen “Çocuklara Özel Eğlence ve At Biniciliği Eğitimi” etkinliği, minik katılımcılardan büyük ilgi gördü.

HEYECAN VE MUTLULUK BİR ARADA

Üç gün sürecek etkinlikte, çocuklar özel olarak hazırlanan alanda pony cinsi atlarla buluşma fırsatı yakaladı. Diğer at ırklarına göre daha küçük yapılarıyla dikkat çeken sevimli pony atlara binen çocukların heyecanı ve mutluluğu yüzlerinden okundu.

ATLARLA YAKINDAN BAĞ KURDULAR

Etkinlik boyunca uzman eğitmenler eşliğinde çocuklara temel at binme eğitimi ve sürüş teknikleri hakkında bilgi verildi. Atlarla kurdukları bağ sayesinde hem eğlenen hem de yeni beceriler kazanan çocuklar, unutamayacakları bir deneyim yaşadı.

AİLELERDEN BÜYÜK İLGİ

Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçiren ebeveynler etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Renkli görüntülere sahne olan organizasyon hem eğitici hem de eğlenceli yönüyle takdir topladı.