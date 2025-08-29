İMSİAD, inşaat sektörüne yönelik üretim yapan firmaları üyeleriyle buluşturmak ve sektörel iş birliklerini güçlendirmek amacıyla “Sanayici – Müteahhit Buluşmaları” programlarını kesintisiz sürdürüyor.BURSA (İGFA) - İMSİAD; ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinde önemli bir sorumluluk üstlenen inşaat sektörü ile yerli sanayinin gücünü buluşturmaya devam ediyor. Dernek üyeleri, İMSİAD’ın organizasyonuyla Sanayici – Müteahhit Buluşmaları programları kapsamında bu kez de Kocaeli Gebze Kimya OSB’deki Polisan – Kansai Boya fabrikasını ziyaret etti.

Ziyarette İMSİAD Yönetimi ve üyeleri, fabrikanın üretim ve hizmet politikalarına yönelik olarak gerçekleştirilen sunumu dinledikten sonra fabrikanın üretim ve AR-GE bölümlerini yerinde inceleyerek, bilgiler aldı.

Sanayici – Müteahhit Buluşmaları programları ile müteahhitlere, sektöre yönelik üretim yapan firmaları tanıtarak, sektör temsilcileri arasındaki ticaret ve iş birliklerini arttırmayı hedeflediklerini anlatan İMSİAD ve İnşaat Müteahhitleri Sanayiciler ve İş İnsanları Federasyonu (İMSİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, “Yerli sanayimizin potansiyeli, inşaat sektörüyle kurulan güçlü bağlar sayesinde daha da görünür hale gelmektedir. Bu buluşmalar, sanayicilerimiz ile müteahhitlerimizi aynı hedefte bir araya getirerek hem üretim gücümüzün gelişmesine hem de ülkemizin küresel ölçekte rekabet kabiliyetine katkı sunmaktadır” dedi.

İMSİAD olarak; sektör paydaşları arasında sinerji oluşturan ve ulusal üretim gücünü daha görünür kılan bu buluşmalara devam edeceklerini söyleyen Demir, şunları söyledi :

“Sektörümüze ve ülke ekonomimize daha fazla katkı sunabilmek için çıktığımız bu yolda, üyelerimizin destekleri ile hayata geçirdiğimiz projelerimiz ülke genelinde yakından takip ediliyor. Öte yandan Bursamız’da yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve akademik odalarımızla gerçekleştirdiğimiz iş birliklerimizle Bursamız’ın sağlıklı şehirleşmesi için atılan önemli adımlara destekler veriyoruz.”

Ülke ekonomisinin lokomotiflerinden olan yapı sektörünün günümüz şartlarında gelişimine katkı sunmayı sürdüreceklerini belirten Şeref Demir, ülke çapında öncü projelerine devam edeceklerini söyledi.