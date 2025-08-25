Son Posta Gazetesi 1930- 12 Kanunisani

Manşet’ten

Bayburtlular Misafiri Sever

Gurbet Vatandaşlarına Ellerinden Geldiği Kadar Yardımı Bir Vazife Bilirler

Bayburt, (Hususi) – Hergün yeni bir umrana doğru yürüyen Bayburt’umuzun ne kadar güzel olduğunu yazmakla tarif edemem. Üçbin beşyüz (3500) haneden müteşekkil kaza merkezimiz bir çok vilayet merkezlerimizden daha çok mükemmel haldedir. Kaanın beledi intizamı gelip geçen binlerce yolcuların nazarı dikkatini celbetmektedir. Bayburt halkı tahsile çok heveslidir. Bayburt gençliği boş vakitlerinin ekserisini, ilmi, zirai, ve edebi eserler okumakla geçirirler, boş kalan zamanlarında da spor kulüplerinde toplanarak aralarında eğlenceler tertip ederler, ve ince sazlı kıraathanelerde saz dinlerler. Bayburt halkı ve Bayburt gençliği ayni zamanda çok misafir peyrevdirler . Garip vatandaşlarına ellerinden geldiği kadar yardım etmeyi adeta bir borç telakki ederler. Memleketimizde ilk Mekteplerle beraber birde orta mektep bulunmaktadır. Bir şaylaya nazaran memleketimizdeki orta mektep lağvedilecektir. Maarif Ve-kaletinin bu nurlu müesseseyi memleketimizden alarak halkımızı mahsun etmeyeceğini zannediyoruz. İstikbalde bir çok madenler Bayburt’un etrafında ölmez birer membaa olarak memletimizi ihya edecektir. Gaz ve Bakır gibi bir çok madenleri havi olarak civarımızdaki ocakların bir kısmı işletilmiş sonra yarım bırakılmış bir kısmı da keşfedilmiş fakat işletilmemiştir. - Vamık Faik