(Adını Balkaynak Köyü’nün eski ismi olan "Hadırak"tan alan Hadırak Karakolu, taş yığma tekniğiyle inşa edilmiştir. Tek katlı ve dikdörtgen planlı bu yapı, estetik bir taş işçiliği sergilemektedir. Ön ve yan cephelerinde düzgün kesme taşlar tercih edilirken, arka cephede moloz taş malzeme kullanılmıştır. Çok yönlü eğimli çatısı sac malzemeyle kaplanmış olup, yapının genel biçimi eğime uyum sağlamaktadır. Giriş, batı cephesinden sağlanmakta ve bu kot dağılımına beş basamaklı taş merdiven aracılığıyla ulaşılmaktadır. Giriş cephesindeki pencereler, kemer formlu ve taş söveli olarak tasarlanmış, bu cephede ayrıca kat silmesi bulunmaktadır ve yapıya ayrı bir detay kazandırılmıştır.)

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Balkaynak Köyü'nde yer alan tarihi jandarma karakolunda incelemelerde bulunarak, yapının restorasyonu için çalışmaların başlatılmasının gündemde olduğunu ifade etti.

Balkaynak Köyü'nün girişindeki, geçmişte jandarma karakolu olarak hizmet vermiş tarihi yapıyı detaylı bir şekilde inceleyen Vali Eldivan, binanın mevcut durumu hakkında bilgi aldı. Aynı zamanda yapının yeniden işlevsel hale getirilmesi amacıyla restorasyon çalışmalarının başlatılması üzerinde durulduğunu vurguladı. Uzun süredir atıl durumda olan bu yapının ileride yenilenip yeniden kullanılmasının planlandığı belirtildi.