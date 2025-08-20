Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ve beraberindeki heyet, Ankara’da Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) Projesi için önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Projenin yıl sonuna kadar ihaleye çıkarılması hedefleniyor.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Organize Tarım ve Hayvancılık Daire Başkanı Deniz Oruç ve KTB Genel Sekreteri Burak Yüksel ile birlikte Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu.

Kayseri’nin tarım geleceğini şekillendirecek Kocasinan Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Tarım Bölgesi (OTB) Projesi için kritik adımlar atıldı.

Heyet, projenin hızla hayata geçirilmesi amacıyla AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşerek projeye verdiği destek ve ihalenin erken yapılması için gösterdiği çabaları değerlendirdi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile yatırım planı ve ihale süreçlerinin hızlandırılması konusunda mutabakata varılırken, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Vedat Yanık ile jeotermal kaynak potansiyeli ve teknik altyapıyı masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Tarım Dairesi Başkanı Dr. Hakan Günlü ile projenin bütçe ve finansman boyutlarını ele aldı.

KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, görüşmeler sonrası, “Kayseri tarımı için tarihi bir adım atıyoruz. Kocasinan Sera OTB Projesi, şehrimizi tarımsal üretimde öncü yapacak. Yıl bitmeden ihaleye çıkmak için önemli mesafe katettik. Özellikle Mustafa Elitaş’ın güçlü desteği bizleri memnun etti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.