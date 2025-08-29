Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tören ve kutlamalara kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda kent içi toplu ulaşımın ücretsiz olacağını açıkladı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama ve etkinliklerinin coşkulu kalabalıklarla yapılabilmesi için BursaRay, Burulaş otobüsleri ve tüm Özel Halk otobüslerinde 30 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59’a kadar ulaşımın ücretsiz olacağı belirtildi.

Ücretsiz uygulamadan yararlanmak için vatandaşların ulaşım kartlarını kullanmaları gerekirken, uygulama kent içi ayakta yolcu taşıyan hatlarda geçerli olacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri şöyle:

29 Ağustos Cuma 20.30 – Zafer Bayramı Konseri Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (Bursa Atatürk Kültür Merkezi, Merinos Yerleşkesi Orhangazi Salonu)

21.00 – Çalgıcı Mektebi Orkestrası Konseri (Kurşunlu Tahtalı Çarşı)

30 Ağustos Cumartesi 12.00 – 30 Ağustos Bursa’da Zaferin Hafızası Sergisi (Unesco Meydanı-Tayyare Kültür Merkezi yanı)

15.00 – ‘Bir Zafer Var’ isimli Fotoğraf Sergisi (Uludağ Üniversitesi Metro İstasyonu)

20.00 - Nâzım Hikmet’in Kuvâyi Milliye Destanı okunması (Kültürpark Atatürk Stadyumu girişi-Millet Bahçesi

20.00 – 30 Ağustos Zafer Yürüyüşü (Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarihi Belediye Binası-Kültürpark Atatürk Stadyumu girişi (Millet Bahçesi)

20.30 – Göksel Konseri (Kültürpark Atatürk Stadyumu girişi-Millet Bahçesi)

31 Ağustos 20.30 – ‘Bir cumhuriyet Şarkısı’ film gösterimi (Kültürpark Atatürk Stadyumu girişi-Millet Bahçesi)