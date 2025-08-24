İnsani Yardım Derneği (İHH) Bayburt Şubesi Başkanı İlhami polat yaptığı açıklamada:

Gazze'de yaşanan insani krize yanıt olarak önemli bir destek çalışması yürütülüyor dedi.

Dernek, zor koşullardaki Filistin halkına umut olmayı hedefleyerek, bölgedeki 50 bin kişiye her gün sıcak yemek ulaştırmayı sürdürüyor.

İHH ekipleri, tüm zorluklara rağmen düzenli yardım faaliyetlerini kararlılıkla organize ediyor. Gıda temininde ciddi sıkıntılar yaşayan Gazze halkı, bu destek sayesinde günlük sıcak yemek ihtiyacını bir nebzede olsa karşılayabiliyor.