2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adaylar, sınav yer bilgilerini gösteren belgelerine ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden erişime açıldı.ANKARA (İGFA) - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna ilişkin sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 28 Ağustos 2025 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı Genel Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.