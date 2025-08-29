İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli yurttaşlara ve ailelerine yönelik çalışmaların yürütüldüğü destek eğitimleri için yeni dönem kayıtlarını açtı.İZMİR (İGFA) - İzmir’de yaşayan engelli yurttaşlar ve aileleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından faaliyet gösteren engelli hizmet merkezlerinde engelleri aşıyor.

Farklı branşlarda gerçekleştirilen çok sayıda destek eğitimi, Yurtoğlu, İnciraltı ve Konak Engelli Hizmet Merkezi’nde veriliyor. Merkezlerin yeni dönem kayıtlarının alınmaya başlandığını duyuran İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin yeteneklerini keşfetmelerine, yeni beceriler kazanmalarına ve toplumsal yaşamda daha görünür hale gelmelerine katkı sağlıyor.

Yurtoğlu Engelli Hizmet Merkezi’nde ebeveyn danışmanlığı, psiko sosyal destek, koro çalışması, doğa temelli uygulama programları, kolaylaştırılmış okuma yazma eğitimi, el sanatları, takı tasarımı ve ahşap boyama, özel eğitim, izcilik, boccia, ritim eğitimi ve dans, seramik ile spor hizmetleri veriliyor.

İnciraltı Engelli Hizmet Merkezi’nde ise psiko sosyal destek, el sanatları, takı tasarımı ve ahşap boyama, ritim eğitimi ve dans, koro çalışması, resim, doğa temelli uygulama programları ve izcilik hizmeti sunulurken, Konak Engelli Hizmet Merkezi’nde de özel eğitim, psiko sosyal destek, koro çalışması, spor, seramik, el sanatları, takı tasarımı ve ahşap boyama, izcilik, boccia ve resim hizmetleri sağlanıyor.