Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Arena Eğitim Kurumları ve Journal of Teacher Education and Educators (JTEE) iş birliğiyle düzenlenecek ISNITE 2025, güçlü akademik kadrosu, geniş katılımcı profili ve zengin program içeriğiyle, öğretmen eğitimi alanında Bursa’yı uluslararası bilimsel etkileşimin merkezi haline getirecek.BURSA (İGFA) - Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Arena Eğitim Kurumları ve Journal of Teacher Education and Educators (JTEE) iş birliğiyle düzenlenen ISNITE 2025 (International Symposium on New Issues in Teacher Education) öğretmen eğitimi alanındaki güncel gelişmeleri tartışmak ve deneyim paylaşımında bulunmak için uluslararası bir platform sunuyor.

Sempozyum, eğitim dünyasını 3-5 Eylül 2025 tarihlerinde Bursa’da bir araya getirerek, katılımcıların bilgi ve deneyim paylaşımını hedefliyor.

Organizasyon, 3 Eylül Çarşamba günü Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek açılış töreninin ardından, Arena Okulları’nda düzenlenecek panel ve oturumlar ile üç gün boyunca devam edecek.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN AKADEMİSYENLER VE UZMANLAR BURSA’DA AĞIRLANACAK

Sempozyumda, eğitim sistemlerinden dijitalleşmeye, öğretmenlerin hizmet öncesi eğitiminden mesleki gelişim süreçlerine kadar pek çok konu, Amerika Birleşik Devletleri, Cezayir, Çin, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İtalya, Japonya, Kamerun, Nijerya, Rusya, Ukrayna, Yunanistan ve Özbekistan gibi farklı ülkelerden akademisyenlerin ve uzmanların sunumlarıyla tartışılacak.

ISNITE 2025 ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Arena Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Celal Arslan, dünyada eğitim sistemlerinin hızla dönüştüğünü belirterek, bu dönüşüme ayak uydurmak ve öğretmenleri geleceğin dinamiklerine hazırlamanın en öncelikli hedefleri olduğunu söyledi.

ISNITE 2025'in alanında uzman akademisyenleri, eğitimcileri ve karar vericileri aynı çatı altında buluşturarak, öğretmen eğitimi alanında küresel bir vizyon geliştirilmesine katkı sağlayacağını ifade eden Arslan, "Bursa, köklü tarihi, güçlü eğitim altyapısı ve yenilikçi bakış açısıyla bu tür uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak için en doğru şehirlerden biri. Şehrimizde gerçekleştireceğimiz bu sempozyumun, eğitim dünyasına yeni bakış açıları kazandıracağına, öğretmenlerimizin mesleki gelişimine ve Bursa’mıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Bu anlamlı organizasyona katkı sunan tüm paydaşlarımıza, iş birliği yapan kurumlarımıza ve bu sürecin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese şimdiden teşekkür ederiz.” dedi.

Bu arada sempozyumun etki alanının genişliğine vurgu yapan Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni ise, ISNITE 2025'in hem uluslararası alanda ses getirecek bildirilerle hem de öğretmenlerin sahadaki uygulamalarına yön verecek içeriklerle dolu bir program sunacağını belirtti. Prof. Dr. Çepni, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Prof. Dr. Feyyat Gökçe’ye destek ve katkılarından ötürü teşekkürlerimi sunarken, organizasyonun, öğretmenlerin mesleki yetkinliğini güçlendirerek, eğitimde kaliteyi yükselteceğine inandığını söyledi.