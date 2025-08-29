TOFAŞ U18 Genç Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında 30 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek EVOQ Challenge Cup’a katılıyor.BURSA (İGFA) - 2025-2026 Sezonu hazırlıklarını sürdüren TOFAŞ U18 Genç Takımı, EVOQ International U18 Tournament’e katılıyor. 30 Ağustos-1 Eylül 2025 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek turnuvaya TOFAŞ dışında Anadolu Efes, Fenerbahçe, İBB Spor Kulübü, CSKA Sofia, Drive Academy Elite Basketball , C.S. Amicii Pitesti ve KK Galeb U18 takımları katılacak.

Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde 3 gün sürecek organizasyonun ilk gününde Fırat Yavuz baş antrenörlüğündeki TOFAŞ U18 Takımı, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00’da Anadolu Efes ile; saat 20.00’de ise Drive Academy ile kozlarını paylaşacak. Turnuvanın ikinci gününde 31 Ağustos Pazar günü saat 16.00’da Amicii Pitesti ile karşılaşacak olan Bursa ekibi, 1 Eylül Pazartesi günü ise sıralama maçına çıkacak.