Konya Karatay Belediyesi; Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilciliği ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle “Sonbahar Tenis Turnuvası Konya Şampiyonası” düzenliyor.

KONYA (İGFA) - Tenis severler, Konya’nın en büyük kapalı tenis kortu olan Karatay Tenis Kortu’nda buluşacak. 03-07 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuva, kız ve erkek olmak üzere 8-18 yaş arası tüm sporculara açık olacak.

Turnuvaya katılmak isteyen sporcular için son kayıt tarihi 1 Eylül Pazartesi günü saat 16.00 olarak belirlendi. Başvurular ise E-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.

8-18 YAŞ ARASI SPORCULAR KATILABİLECEK

Turnuva kapsamında; 2017-2018 doğumlular Kırmızı Top (8 yaş), 2016-2017-2018 doğumlular Turuncu Top (9 yaş), 2015-2016 doğumlular Yeşil Top (10 yaş) kategorilerinde mücadele edecek. Ayrıca 2013-2014-2015 doğumlular için 12 yaş tek, 2011-2012-2013-2014 doğumlular için 14 yaş tek, 2009-2010-2011-2012-2013 doğumlular için 16 yaş tek, 2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013 doğumlular için ise 18 yaş tek kategorileri yer alacak. Katılımcılar turnuva sonunda ödüllendirilecek.

HASAN KILCA TENİS SEVERLERİ ŞAMPİYONAYA DAVET ETTİ

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, turnuvanın gençlere spor sevgisi aşılayarak yeteneklerini geliştirmelerine fırsat sunacağını söyledi.

Başkan Kılca, “Spor, gençlerimizin bedensel ve ruhsal gelişimini destekliyor. Biz de Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin spora yönelmeleri için her türlü imkanı sağlıyoruz. Türkiye Tenis Federasyonu Konya İl Temsilciliği ve Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün iş birliğiyle düzenlediğimiz Sonbahar Tenis Turnuvası, onların hem yeteneklerini ortaya koymalarına hem de sporla iç içe olmalarına katkı sağlıyor. Tüm gençlerimizi bu heyecana ortak olmaya davet ediyorum.” dedi.