Denizli Büyükşehir Belediyesi, ortaokul ve lise öğrencilerinin derslerine destek olmak, sınavlara hazırlanma sürecini kolaylaştırmak ve eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz online eğitim aboneliği desteği başvuruları başladı.DENİZLİ (İGFA) - Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi, 5’inci sınıftan 12’nci sınıfa kadar öğrenim gören öğrenciler için online eğitim aboneliği desteği vermeye başlayacak.

Öğrencilerin derslerde başarılarını artırmayı ve sınavlara hazırlanma süreçlerini kolaylaştırmayı amaçlayan bu destek, kapsamlı içerikleri ile dikkat çekiyor. Başvurular 29 Ağustos – 5 Eylül tarihleri arasında yapılacak ve başvurusu kabul edilen öğrencilere abonelikler 15-21 Eylül tarihleri arasında teslim edilecek.

ONLİNE EĞİTİM ABONELİK DESTEĞİ DERS ÇALIŞMAYI DAHA VERİMLİ HALE GETİRECEK

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanacak online eğitim desteğinde bulunan platformda Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun konu anlatımlı videoları, çözümlü sorular, interaktif testler ve tekrar videoları yer alıyor.

Öğrenciler bilgisayar, tablet veya cep telefonları üzerinden istedikleri zaman bu içeriklere ulaşarak konuları pekiştirme ve sınavlara hazırlanma fırsatı bulacak. Sistem ayrıca öğrencilerin gelişimini takip etmeyi kolaylaştırıyor. Başarı grafikleri ve haftalık çalışma istatistikleri sayesinde öğrenciler ilerlemelerini görebiliyor. Çözülen sorularla kazanılan puanlar ise motivasyonu artırırken öğrenme sürecini daha keyifli hale getiriyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu ücretsiz destek ile eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendirilmesi ve gençlerin akademik başarılarının artırılması hedefleniyor.