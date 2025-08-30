Kutlamalar, Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından Vali Mustafa Eldivan makamında tebrikleri kabul etti. Kutlama programı, Cumhuriyet Caddesi'ndeki resmi törenle devam etti.
Programda halk oyunları ekibi Bayburt barları oynadı. Topçu Üsteğmen Harun Mazlum, "Zafer Türküsü" şiirini okurken, Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi öğrencisi Hale Yazıcı "Zafer Türküsü", Milli İrade Anadolu Lisesi öğrencisi Hamdi Kıraç ise "Dur Yolcu" adlı şiirleri seslendirdi. Kutlamalar, resmigeçit töreniyle sona erdi.