Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bayburt ziyaretinde,Bayburt Valiliği önünde karşılandı. Bakan Kacır, Bayburt Valiliğini ve Belediyeyi ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ,Çocukların çiçek sunumuyla karşılandı.

Bakan Kacır, çocuklarla fotoğraf çektirdi, çocuklara çeşitli oyuncaklar hediye etti. Bakan Kacır Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnaflarla iş yerlerinde bir araya geldi.

Bakan Kacır, Dede Korkut Şehir Müzesi'nde yapılacak KUDAKA ile DOKAP projelerinin açılış ve imza törenine katılacak.