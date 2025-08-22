Operasyon kapsamında, her biri 5 litrelik 4 bidon içerisinde toplam 20 litre alkol bazlı sıvı ve her biri 5 litrelik 22 teneke içerisinde toplam 110 litre etil alkol ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 1 adet kurusıkı tabanca da bulundu.

Operasyon neticesinde 4 şüpheli şahıs hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, halk sağlığına zarar veren, vergi kaybına neden olan ve haksız kazanç sağlayan her türlü kaçakçılık faaliyetiyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.