İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ve kamusal alanların daha nitelikli hale getirilmesini sağlayan Güzel İzmir Hareketi, her geçen gün kentin dört bir yanına yayılıyor. Proje kapsamında ticari işgallerin kaldırıldığı Foça Küçük Deniz Meydanı’nda titiz bir çalışma yürütüldü. Tasarlanan kent donatılarıyla ilçe yeni bir buluşma alanına sahip oldu.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın katılımcı belediyecilik anlayışıyla başlatılan ve kentteki kamusal alanların İzmirlilerin isteği doğrultusunda daha nitelikli hale getirilmesini sağlayan Güzel İzmir Hareketi büyümeye devam ediyor. Ticari işgallerin kaldırıldığı Foça Küçük Deniz Meydanı, Güzel İzmir Hareketi kapsamında yapılan çalışmalarla yeniden kamusal kullanıma kavuştu.

“Tasarımcılar İzmir’de” uygulamasıyla davet edilen genç tasarımcıların Foça Kıyı-Köşe Programı’ndaki üretimleri referans alınarak, Güzel İzmir Hareketi tarafından tasarlanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın atölyelerinde üretilen kent donatıları Foça Küçük Deniz Meydanı’na yerleştirildi. Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla uygulandı. Kamusal kullanıma açılan alanda yer alan oturma birimleri ve fotoğraf çerçevesi daha ilk günden Foçalıların ilgisini çekti.

Güzel İzmir Hareketi Koordinatörü Esra Yılmaz Keskin, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye yapılan kamusal dokunuşa ilişkin detaylı bilgilendirmede bulundu.

Esra Yılmaz Keskin, Kıyı Köşe Programı ile genç tasarımcılar Foça’da kamusal alanları yeniden düşünmeye davet edildiğini belirterek, "Foça Belediyesi’nin ticari işgalleri kaldırdığı Küçük Deniz Meydanı’nda dokunuşlarda bulunarak kamusal kullanıma yönelik ilk adımları atmış, oluşturdukları tasarımlar uygulanmıştı. Ancak genç tasarımcıların ürettikleri vandalizme uğrayarak parçalanıp kırıldı. Yerinde yapılan incelemeler sonucunda alanda yeni bir tasarımla kent mobilyası yapılması yönünde karar alındı. Genç tasarımcılarla birlikte belirlenen ana tasarım kurgusunda yer alan bölgelemeler, oturma birimleri ve fotoğraf çerçevesi fikri dikkate alınarak yeni tasarımda bir girdi olarak kullanıldı. Bölgenin tarihi niteliği göz önünde bulundurularak modüler ve zemine müdahale etmeyen birimler tasarlanarak vinç yardımıyla yerleştirildi. Küçük Meydan artık ticari işgallerin olmadığı, herkesin yararlanabileceği bir buluşma noktasına dönüştürüldü. Güzel İzmir Hareketi tarafından tasarım ve kontrolörlüğü yapılan projede kent mobilyalarının üretimi tamamen İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın atölyelerinde gerçekleştirildi. Kentimizde kamusal kullanımı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.