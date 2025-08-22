Azerbaycan’ın en çok izlenen kanallarından Azad TV’de, Günay Yelmarqızı’nın programına katılan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Azerbaycanlı öğrencilerin neden Bayburt Üniversitesi’ni tercih ettiklerini anlattı.

Rektör Türkmen, Bayburt’un sosyolojik, kültürel ve dilsel olarak Azerbaycan’a yakın bir şehir olduğuna dikkat çekerek, Azerbaycanlı öğrencilerin Bayburt’ta yabancılık çekmeden rahat bir şekilde eğitim gördüklerini ifade etti. Şehrin güvenli, ulaşımı kolay ve ekonomik yaşam koşulları sunduğunu belirtti. Ayrıca, Bayburt Üniversitesi’nin uluslararası akreditasyon sürecini tamamladığını, verilen diplomaların dünya genelinde geçerli olduğunu vurguladı. Üniversitenin Dede Korkut mirasını sahiplenen bir vizyonla Türk dünyasına açılan bir kapı olduğunu kaydetti.

Son yıllarda Azerbaycanlı öğrenci sayısında hızlı bir artış yaşandığını dile getiren Rektör Türkmen, “Üç yıl önce 10-15 civarında olan öğrenci sayımız bugün 400’e yaklaştı. Bu yıl sonunda 600-700 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Azerbaycanlı öğrencilerin özellikle öğretmenlik programları, sağlık bilimleri, mühendislik, iktisat, işletme ve sosyal bilimler alanlarına yoğun ilgi gösterdiğini, spor bilimleri ve iki yıllık teknik programlara da talebin yüksek olduğunu ifade etti.

Üniversitenin uluslararası öğrenciler için uyum programları, kültürel etkinlikler ve akademik destekler sunduğunu belirten Rektör Türkmen, Azerbaycanlı öğrencilerin hem Bayburt halkı hem de üniversite yönetimi tarafından özel ilgi gördüğünü söyledi. Ekonomik koşullara da değinen Rektör Türkmen, Bayburt’un Türkiye’nin en uygun yaşam maliyetine sahip şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Öğrencilere yönelik burslar, toplu taşımada indirimler ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle eğitim hayatının daha da kolaylaştırıldığını aktardı.

Son olarak, Azerbaycanlı gençlere seslenen Rektör Türkmen, üniversite tercihinde dijital beceriler ve yapay zekâ altyapısına önem vermeleri gerektiğini belirterek, Bayburt Üniversitesi’nin tüm programlarında bu donanımı kazandırmayı hedeflediğini söyledi.