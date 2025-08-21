Belediye Başkanı Mete Memiş, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ile Mustafa Akbaş, Belediye Meclis Üyeleri ve birim müdürleri tarafından karşılanan Bakan Kacır, ziyaret anısına Belediye Şeref Defteri’ni imzaladı.

Ziyaret kapsamında Başkanlık makamında gerçekleştirilen görüşmede, Belediye Başkanı Memiş, Bakan Kacır’a şehirde yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi. Bayburt’un güncel sorunları ve ihtiyaçlarına ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, Bakan Kacır’a şehrin kalkınma sürecine yönelik değerlendirmeler de aktarıldı.

Belediye Başkanı Mete Memiş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a teşekkür etti. Ziyaret anısına Başkan Memiş tarafından Bakan Kacır’a Bayburt’un simgelerinden biri olan Saat Kulesi biblosu ile el dokuması kilim takdim edildi.

Bakan Kacır ise, misafirperverliği için Başkan Memiş’e teşekkür etti ve ziyaretin hatırası olarak hediye takdiminde bulundu.

Ziyarete, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bayburt İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın, Ak Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, Gökçedere Belediye Başkanı Mikdat Şeker ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.