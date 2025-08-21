Dünya Türk Birliği Denizli İl Başkanı Cafer Sarı, yayımladığı genelgede Atatürk’ün Türk dünyası vizyonunu vurgulayarak, günümüzde kültürel, ekonomik, eğitimsel ve diplomatik işbirliğiyle Türk dünyasının birliğini güçlendirme çağrısı yaptı.Enver GÜLER / DENİZLİ (İGFA) - Dünya Türk Birliği Denizli İl Başkanı Cafer Sarı, Türk dünyasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunduğu bir genelge yayımladı.

Genelgede, Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk dünyasına yönelik birleştirici, kültürel ve stratejik vizyonu temel alınarak, günümüz koşullarında Türk dünyasının birliğini güçlendirecek adımlar detaylı bir şekilde ele alındı.

ATATÜRK’ÜN TÜRK DÜNYASI VİZYONU

Sarı, Atatürk’ün Türk dünyasına bakış açısının ortak tarih, dil ve kültürel değerler üzerine kurulu olduğunu belirtti. Atatürk’ün, Türk devletlerinin bağımsızlığını ve egemenliğini korurken, modernleşme, bilim ve teknolojiyle güçlenmesini hedeflediğini vurguladı. Diplomasi ve işbirliğiyle Türk halkları arasında güven ve dayanışma oluşturmayı amaçlayan Atatürk’ün, Türk milletinin tarihî rolünü hatırlatarak birleştirici bir vizyon sunduğunu ifade etti.

GÜNÜMÜZDE TÜRK DÜNYASI İÇİN YOL HARİTASI

Sarı, Atatürk’ün vizyonunu çağdaş şartlara uyarlayarak Türk dünyasında bütünleşmeyi güçlendirmek için beş temel eksen önerdi:

Kültürel ve Dil Birliği: Ortak festivaller, sergiler, yayınlar, müzik ve sinema projeleriyle kültürel paylaşımı artırmak; Türkçe’nin standartlaştırılması ve eğitim materyallerinin paylaşımı.

Ekonomik İşbirliği: Ticaret, yatırım, enerji, tarım ve teknoloji projelerinde ortaklık; gümrük ve lojistik kolaylıkları ile ekonomik kalkınma planları.

Eğitim ve Bilimsel İşbirliği: Üniversiteler ve araştırma merkezleri arasında ortak projeler, değişim programları ve teknoloji transferi ile genç nesillerin bilinçlenmesi.

Diplomasi ve Stratejik İşbirliği: Güçlü diplomatik ilişkiler, bölgesel güvenlik ve küresel platformlarda ortak ses.

Toplumsal Dayanışma: Kardeşlik bilinci, sosyal projeler, eğitim bursları ve gençlik programlarıyla toplumları yakınlaştırmak.