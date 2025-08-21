Profesyonel fotoğrafçılığı cebinize taşıyacak vivo V60, 50 MP ZEISS Süper Telefoto Kamerası ve 100x'e varan etkileyici yakınlaştırma özelliğiyle dikkat çekiyor.İSTANBUL (İGFA) - vivo'dan akıllı telefon dünyasını heyecanlandıracak yepyeni bir model geliyor. V serisinin güçlü yeni üyesi vivo V60, özellikle fotoğraf tutkunlarını hedefleyen çarpıcı özellikleriyle yakında Türkiye'deki kullanıcılarla buluşacak.

Çok yönlü 50 MP ZEISS Süper Telefoto Kamerası[1] ve gelişmiş fotoğraf özellikleriyle portre çekiminde yeni bir dönemi başlatacak vivo V60, şıklığı ve dayanıklılığı bir araya getiren tasarımı sayesinde kullanıcıların gün boyu her koşulda bağlantıda kalmasını sağlayacak.

Kamera tarafında amiral gemisi segmentinde görmeye alışık olduğumuz pek çok özellik, ilk kez V serisiyle kullanıcılarla buluşuyor. Özellikle telefoto kamera bu alandaki en güçlü yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor.

V60'ın ZEISS ile ortak geliştirilen 50 MP Süper Telefoto Kamerası, portre çekimlerinde sinematik kalite sunuyor. Böylece doğal cilt tonları, ince detaylar ve yumuşak bokeh efektleriyle özel anlarınızı en etkileyici şekilde yakalamanıza olanak tanıyor. Telefonun uzak mesafeleri yakınlaştıran 100x telefoto özelliği de yapay zekâ destekli netlik ve canlılıkla her detayı keskin bir şekilde ortaya kydu.

vivo'nun, V60'ın Türkiye'de satışa çıkacağı tarih ve tüm özellikleri hakkında çok yakında daha detaylı bilgiler paylaşması bekleniyor.