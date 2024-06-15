Toplam uzunluğu 50 metre genişliği 10 metre olan köprü ekipler tarafından sürdürülen çalışma ile birlikte, köprünün önemli bir bölümü tamamlandı, Asfaltlama yapılarak trafiğe açıldı.

Bayburt’ta DSİ tarafından Çoruh Nehri üzerinde bulunan tarihi taş köprünü trafiğe açıldı.Dış kısmına Bayburt taşı döşenecek olan köprü yaz sezonunda yoğunluk yaşanmaması için asfaltlanarak trafiğe açıldı.

Bayburt Milletveki Prof.Dr.Orhan Ateş,Sosyal Medyadan duyurdu.

Tarihi Taş Köprü yenilenerek hemşehrilerimize hizmet vermeye başlamıştır.

Köprünün yapımında büyük emeği geçen Bayburt Valimize, Belediye Başkanımıza, DSİ İl Müdürümüze, İl Özel İdare Genel Sekreterimize,tüm kurumlarımıza ve işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Bayburt'umuza hayırlı uğurlu olsun.