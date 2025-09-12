FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın (12 Dev Adam) Yunanistan'la kozlarını paylaşacak. Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da oynanacak maç, 12 Eylül Cuma (bu akşam) saat 21.00'de başlayacak.İSTANBUL (İGFA) - FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında 12 Dev Adam’ın rakibi Yunanistan.

Yunanistan-Türkiye karşılaşması Arena Riga'da bu akşam saat 21.00'de başlayacak.

TÜRKİYE VE YUNANİSTAN'IN YARI FİNAL YOLCULUĞU

Türkiye, çeyrek finalde Polonya'yı 91-77 mağlup ederek 2001'den beri ilk kez yarı finale yükseldi. NBA yıldızı Alperen Şengün'ün 19 sayı, 12 ribaund ve 10 asistlik triple-double performansı, millileri galibiyete taşıdı.

Yunanistan ise Litvanya'yı 87-76 yenerek 2009'dan bu yana ilk yarı final biletini kaptı. Milwaukee Bucks'ın NBA MVP'si Giannis Antetokounmpo, 29 sayıyla Yunanistan'ı sırtladı.

Bu eşleşme, iki ezeli rakibin Avrupa Şampiyonası'ndaki nadir karşılaşmalarından biri olacak.

Yunanistan, 1987 ve 2005 şampiyonu olarak tarihî üstünlüğe sahip olsa da, Türkiye'nin son maçlardaki formu dengeleri bozabilir.

Maç, final yolunda kritik bir adım; kazanan, 14 Eylül Pazar günkü finalde Almanya-Finlandiya yarı finalinin galibiyle karşılaşacak.