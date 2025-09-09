Külüpten yapılan açıklama:

Bilindiği gibi Bayburt Özel İdare Spor Kulübümüz 2024-2025 futbol sezounu sonunda TFF 3. Ligden Bölgesel Amatör Lige ( BAL Ligi) düşmüştür. Yönetim kurulumuz ilimizin Bölgesel ligdeki tek takımı olan kulübümüzün hak kaybı yaşamaması için 500.000 TL tutarındaki ödemeyi TFF nin ilgili hesabına yatırarak kulübümüze 2025-2026 futbol sezonunda BAL liginde mücadele etme hakkını kazandırmıştır.

2025-2026 futbol sezonunda güçlü bir kadro kurarak lige katılabilmek için yeni ve güçlü bir yönetim kurulu oluşturulması arayışına gidilmiştir. Bayburt Özel İdare Sporun devamı için üç farklı ekip ile çeşitli zamanlarda görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmelerde mevcut borçların kısa süre içerisinde yönetim kurulumuz tarafından ödeneceği taahhüdü de verilmiştir. Ancak yapılan görüşmelerden herhangi bir sonuç alınamamıştır.

Yönetim kurulumuz güçlü bir kadro oluşturacak ve devamında lig mücadelesini sürdürecek ekonomik güce sahip olmadığından BAL LİGİNE KATILMAMA KARARI almıştır.

Bilindiği gibi BAL liginin başlama tarihi henüz belli olmamıştır. Kulübümüzü güçlü bir şekilde temsil edebilecek kişilerle görüşmeye açık olduğumuzu bildirmek isteriz.