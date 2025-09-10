41'inci hükümet Ticaret Bakanı ve 53'üncü hükümet Kültür Bakanı Agâh Oktay Güner, 88 yaşında hayatını kaybetti. Eski Bakan Güner, Ankara'da toprağa verildi..

Güner, 16. Dönem Konya, 20. Dönem Ankara ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görev yaptı. 1977-78 yıllarında Süleyman Demirel’in başbakanlığındaki 41. Hükümet’te Ticaret Bakanı olarak görev alan Güner, 1996 yılında Mesut Yılmaz’ın başkanlığındaki 53. Hükümet’te ise Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlendi.

41. Hükümet'te Ticaret Bakanlığı, 53. Hükümet'te Kültür Bakanlığı görevlerinde bulunan Agâh Oktay Güner, dün akşam 88 yaşında hayatını kaybetti. Güner için bugün saat 14.00'te TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Törene MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP eski lideri Hikmet Çetin ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katıldı.

Araştırmacı-yazar, siyaset ve devlet adamı. XVI. Dönem Konya, XX. Dönem Ankara, XXI. Dönem Balıkesir Milletvekili - 41. Hükümet Ticaret Bakanı, 53. Hükümet Kültür Bakanı.

Agah Oktay Güner Kimdir?

1937, Bayburt doğumlu. Kaynaklarda adı Oktay Agâh Güner olarak da geçer. Baba adı Fikri, anne adı Seher. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, Paris Fransız Planlama Yüksek Okulu (IEDES) mezunu. Doktorasını Paris Üniversitesinde tamamlayarak iktisat doktoru oldu. Kredi ve Yurtlar Kurumu avukatlık ve hukuk müşavirliği (1961-67), Devlet Planlama Teşkilatında uzmanlık ve müdürlük (1967-71), Ankara Ticaret Odası Genel Sekreterliği (1971-75), Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığı (1975-77), Ticaret Bakanlığı (1977), Avrupa Parlamentosu üyeliği (1978-80), Tercüman gazetesi idare meclis başkan yardımcılığı (1989), görevlerinde bulundu. Millî Prodüktivite Merkezi Yönetim Kurulu Başkanvekili, Türk Standartları Enstitüsü İlim Kurulu Üyesi, İktisadi Kalkınma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Ankara Sanayici ve İşadamları Derneği Şeref Başkanı, Özel Sektörde Ekonomi Danışmanı ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

Siyasete ANAP’ta başlayıp DYP’de devam eden Agah Oktay Güner, 05.06.197, 24.12.1995 ve 18.04.1999 genel seçimlerinde XVI. Dönem Konya, XX. Dönem Ankara, XXI. Dönem Balıkesir Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. 41. Hükümet Ticaret Bakanı (1996), 53. Hükümet Kültür Bakanı oldu. Evli, 3 çocuk babasıdır

Tercüman ve Türkiye gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Makalelerini Toprak (1976-80), Hergün ve Tercüman (1975-89) gazeteleriyle Kubbealtı Akademi (1977), Türk Edebiyatı (1985) dergilerinde yayımladı. İsraf Ekonomisi (1974) adlı eseriyle Millî Kültür Vakfı Ödülünü kazandı. Genç Sanayici ve İş Adamları Derneği, ANAP Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi oldu.

Basılı kitapları dışında kültür ve ekonomi konulu çeşitli toplantılarda sunulmuş; fakat yayınlanmamış tebliğleri vardır.

ESERLERİ:

Araştırma-İnceleme:Millî Ülkü Meclis’te, İsraf Ekonomisi (1974), Verim Ekonomisi (1977), Türkiye’nin Kalkınması ve İktisadi Devlet Teşekkülleri (1978), Dost Gözüyle (1988), Savunma İnsan ve Siyaset, Örtülü Bir Savaş Adı Terör; Balkanlar, Orta Doğu ve Kafkaslardaki Gelişmeler ve Türkiye, 1994 Yılında Türkiye 2000’li Yılların Eşiğinde Kültür Hayatımız, Hüzün ve Kudret Mesleği Notları (2 cilt).

Çeviri: Sanayi Toplumu (Raymond Aron’dan, 1972), Kapitalizm Marksizm ve İslâm (J. Austrey’den, 1975), Panislavizm (Prof. Hans Kohn’dan 1982).