U.S. Polo Assn., Avrupa'nın en prestijli Polo Turnuvalarından biri olan 2025 Sotogrande Altın Kupası için Ayala Polo Kulübüyle ortaklık kuruyor. Küresel Spor Markası, üst üste ikinci yılında da turnuvanın Resmi Giyim Sponsoru oldu.

ACCESS Newswire / ABD (İGFA) - U.S. Polo Assn.,Amerika Birleşik Devletleri Polo Birliği'nin (USPA) resmi spor markası, İspanya'nın Sotogrande kentindeki Ayala Polo Kulübü'nde düzenlenen en prestijli Polo turnuvası olan 54. Uluslararası Polo Turnuvası'nın göz bebeği 2025 Sotogrande Altın Kupası'na üst üste ikinci yılında da tekrar Resmi Giyim Sponsoru oldu.

Güney İspanya'nın doğal güzellikleri eşliğinde 28 Temmuz - 30 Ağustos tarihleri ​​arasında oynanan Sotogrande Altın Kupası, sporun en ünlü sporcularını, polo sporcularını ve dünyanın dört bir yanından takımları, yüksek gollü bir yarışmada bir araya getirdi. Sponsorluğunun bir parçası olarak, U.S. Polo Assn. turnuva personeli için kıyafet, hakemler için özel formalar, özel şapka hediyeleri ve turnuvanın en değerlı oyuncusuna özel bir ödül verdi.

İspanyol Polo yarışlarının zirvesi olarak kabul edilen bu etkinlik, aralarında Barto ve Jeta Castagnola, Poroto Cambiaso, Polito Pieres, Hilario Ulloa, Tomas Panelo ve Pablo MacDonough'un da bulunduğu dünyaca ünlü oyuncuları bir araya getirerek uluslararası polo takviminin en önemli etkinliklerinden biri de haline gelmiştir. Heyecan verici 2025 Sotogrande Altın Kupa Finali'nde Amanara Polo Takımı, seyircileri heyecanlandıran hızlı tempolu bir maçta Dos Lunas'ı 13-9'luk skorla mağlup etmeyi başardı. Bu galibiyet aynı zamanda Amanara'nın bu yaz başlarında elde ettiği Sotogrande Gümüş Kupa zaferinin ardından Ayala Polo Kulübü'nde sezonun ikinci büyük şampiyonluğunu da getirmiştir.

Milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yöneten USPA Global'in Başkanı ve CEO'su J. Michael Prince"U.S. Polo Assn., üst üste ikinci kez Sotogrande Altın Kupası'nın Resmi Giyim Sponsoru olma onuruna erişti. Avrupa ve İspanya, markamız için önemli ve büyüyen pazarlar olmaya devam edıyor. Bu önemli turnuva, sporla yaşam tarzının bu kadar güzel bir şekilde kesiştiği bir bölgede yeni hayranlara ulaşırken, spora olan gerçek bağımızı güçlendirmemize olanak tanıyor.” dedi.

Ayala Polo Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya, U.S. Polo Assn., Maserati, Fairmont La Hacienda, Heineken, Bacardi ve medya ortağı Minuto Siete gibi dünyaca ünlü sponsorlar da katıldı. Sotogrande Altın Kupa turnuvası, üst düzey rekabet ve yüksek gollü maçlar için ikonik bir sahnede eşsiz bir misafirperverlikle Avrupa ve İspanya'da Polo sporunu yüceltmeye devam ediyor.

U.S. Polo Assn.'ın bölgedeki stratejik ortağı Incom S.p.A. Başkanı Lorenzo Nencini, "Avrupa ve İspanya'nın geleneklere, yaşam tarzına ve polo sporuna derin bir saygısı var, bu da onu U.S. Polo Assn. için doğal olarak uyumlu hale getiriyor. Sotogrande’nin zarafetinden bölge genelindeki sporseverlerimizin coşkusuna kadar, U.S. Polo Assn.'ın özgünlüğe, kaliteye ve zamansız stile değer veren tüketicilerle bağını daha da güçlendirmek için güçlü bir fırsat görüyoruz.” dedi.

U.S. POLO ASSN. VE USPA GLOBAL HAKKINDA

U.S. Polo Assn., 1890 yilinda kurulan ve merkezi Wellington, Florida'daki USPA Ulusal Polo Merkezi'nde (NPC) bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük Polo kulüpleri ile Polo oyuncuları birliğinin, United States Polo Association'ın (USPA), resmi spor markasıdır. Bu yıl, U.S. Polo Assn., USPA ile birlikte spordan ilham almanin 135. yilini kutluyor. Milyarlarca dolarlık küresel buyukluk ve 1.100'den fazla U.S. Polo Assn. perakende mağazası iledunya çapında binlerce ek dağıtım noktası ıle U.S. Polo Assn.,190'dan fazla ülkede erkekler, kadınlar ve çocuklar için giyim, aksesuar ve ayakkabı ürünlerini sunmaktadır.Marka, ABD'deki en önemli polo turnuvası olan ve her yıl Palm Beaches'teki NPC'de düzenlenen ABD Açık Polo Şampiyonası® da dahil olmak üzere dünya çapındaki önemli polo etkinliklerine sponsorluk yapmaktadır. ABD'de ESPN, Avrupa'da TNT ve Eurosport ve Hindistan'da Star Sports ile yapılan tarihi anlaşmalar, artık ABD Polo Assn. tarafından desteklenen dünyanın en önemli polo şampiyonalarından birkaçını yayınlayarak, bu heyecan verici sporu ilk kez küresel olarak milyonlarca sporsevere ulaştırmaktadır.

License Global'a göre U.S. Polo Assn., NFL, PGA Tour ve Formula 1 ile birlikte dünyanın en iyi küresel sürekli spor lisansörlerinden biri olarak adlandırılıyor.Ayrıca, spordan ilham alan marka, küresel büyümesiyle uluslararası alanda birçok ödül ile tanınıyor. Küresel bir marka olarak muazzam başarısı nedeniyle U.S. Polo Assn., Forbes, Fortune, Modern Retail ve GQ'nun yanı sıra Yahoo Finance ve Bloomberg gibi dünyanın önde gelen saygın medya kuruluilarında yer aldı.

Daha fazla bilgi için uspoloassnglobal.com adresini ziyaret edebilir, @uspoloassn hesabını takip edebilirsiniz.

USPA Global, USPA’nın bir yan kuruluşu olup, küresel çapta milyarlarca dolarlık U.S. Polo Assn. markasını yönetmektedir. Yan kuruluşu Global Polo Entertainment (GPE) aracılığıyla spor ve yaşam tarzı içerikleri sunan Global Polo TV’yi de işletmektedir. Daha fazla spor içeriği için globalpolo.com veya Youtube Global Polo adresini ziyaret ediniz.