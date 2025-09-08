Bayburt'ta 41 yıllık Bayburt İmam Hatip Lisesi binası yıkıldı. 1977 yılında hayırseverler tarafından yapımına başlanan ve 1984 yılında eğitim-öğretime açılan okul, deprem risk analizi raporu doğrultusunda yıkım kararı alınmasının ardından ortadan kaldırıldı.

Merhum Hacı Asef Durulmuş, Hacı Recep Temur, Emin Develi, Hafız Osman Okuyucu ve Raşit Battal gibi hayırseverlerin öncülüğünde halkın yardımlarıyla inşa edilen okulun yerine, 12 derslikli yeni bir bina yapılacak. Yıkımı tamamlanan binanın yerine yapılacak yeni okul için ihale süreci de tamamlandı. Yeni binanın inşasına bu inşaat sezonunda başlanması planlanıyor.