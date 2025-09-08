AD Scientific Index 2026’da elde edilen başarı, son aylarda açıklanan diğer küresel listelerle birlikte DEÜ’nün yükselen grafiğini daha görünür kıldı.İZMİR (İGFA) - 1 Eylül 2025’te açıklanan AD Scientific Index 2026 sonuçlarına göre Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), yayın ve atıf temelli ölçümlerdeki istikrarlı performansıyla Türkiye’de 8’inci, Avrupa’da 314’üncü sırada yer aldı. Disiplinler arası nitelikli üretim ve uluslararası bilimsel ağlarda artan görünürlük, bu tablonun temel dayanaklarını oluşturuyor.

DEÜ’nün yükselişi yalnızca AD Scientific Index ile sınırlı değil. CWUR 2025’te dünya genelinde değerlendirilen on binlerce kurum arasında ilk yüzde 5,7’lik dilime giren üniversite, Türkiye’de 15’inci, Asya’da 410’uncu sıraya yerleşti; bu sonuç, eğitim kalitesindeki iyileşme, araştırma üretkenliği ve mezun başarısındaki ilerlemeyi bir arada yansıtıyor. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerini esas alan THE Impact Rankings 2025’te ise, sanayiyle kurulan iş birlikleri, yenilikçi çalışmalar ve altyapıya verilen önem sayesinde dünya genelinde ilk 100 bandına girerek dikkat çekti.

Öğretim ve araştırmayı birlikte ele alan RUR 2025 değerlendirmelerinde dengeli bir tablo sergileyen DEÜ; kurumsal görünürlük ve erişilebilirliği izleyen UNIRANKS 2025’te ülke ölçeğinde üst sıralarda gösterildi. Alan bazlı yayın ve atıf verilerini temel alan EduRank 2025 ise özellikle tıpta ve sosyal bilimlerde güçlenen üretimi öne çıkardı. Bunun yanında, QS World University Rankings 2025-2026’da yer almayı sürdürerek, Business & Management ile Tıp ve Sağlık alanlarında güçlü bir görünürlük elde etti.

Bu çoklu göstergeler ışığında DEÜ, aynı anda 10 farklı dünya sıralamasında yer alan Türkiye’deki 9 üniversiteden biri.

“YÜKSELİŞİMİZ TESADÜF DEĞİL, PLANLI BİR EMEĞİN ÜRÜNÜ”

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesinin küresel başarılarını şu sözlerle değerlendirdi:

“Dokuz Eylül Üniversitesi, bilimsel üretkenliği ve uluslararası iş birlikleriyle büyüyen bir kurum. AD Scientific Index 2026’daki derecemiz, CWUR, THE ve diğer listelerde elde ettiğimiz sonuçlarla birleşince, yükselişimizin tesadüf değil, planlı ve kararlı bir emeğin ürünü olduğunu gösteriyor. Üniversitemiz yalnızca akademik üretkenlikte değil; çevreye duyarlı Yeşil Kampüs projeleriyle, kapsayıcı eğitim anlayışını yansıtan Engelsiz Üniversite uygulamalarıyla, kültür–sanat ve spor alanlarındaki başarılarıyla da topluma değer katmaktadır. Amacımız, başarıyı sürekli kılmak ve Üniversitemizi hem ulusal hem de uluslararası ölçekte daha da yukarılara taşıyarak, bilime ve insanlığa hizmet etmeyi sürdürmektir.”

DEÜ’nün küresel sıralamalarda elde ettiği başarılar, üniversitenin son yıllarda attığı güçlü adımların bir yansıması olarak görülüyor. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen tam akreditasyon belgesi, DEÜ’yü Türkiye’de bu unvana sahip sayılı üniversiteler arasına taşıdı. Üniversite, ayrıca aldığı mavi, turuncu ve yeşil bayraklarla “Engelsiz Üniversite” alanındaki kararlılığını tescillemiş bir yükseköğretim kurumu.

Araştırma altyapılarını güçlendiren yatırımlar, Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi gibi özgün kültürel kurumların katkıları, öğrencilerin ulusal ve uluslararası spor müsabakalarındaki dereceleri ve yeşil kampüs projeleri, DEÜ’nün yalnızca akademik göstergelerde değil, toplumun her alanında yükselen bir değer haline geldiğini göstermektedir.