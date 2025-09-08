Türkiye’nin her coğrafyasından gelen 1000’i aşkın Darüşşafakalı öğrenci, ilk ders zilinin heyecanını coşkuyla yaşadı.İSTANBUL (İGFA) - 1863 yılından bu yana “Eğitimde Fırsat Eşitliği” misyonuyla, Türkiye’nin her coğrafyasından baba ve/veya anne kaybı yaşamış, maddi olanakları kısıtlı öğrencilere tam burslu, yatılı, nitelikli eğitim olanağı sağlayan Darüşşafaka; yeni eğitim ve öğretim yılını 8 Eylül Pazartesi günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonunda düzenlenen törenle açtı.

Yeni eğitim yılıyla birlikteDarüşşafaka Giriş Sınavı’nda başarılı olan ve mali durum araştırması ile sağlık kurulu süreçlerinden geçen 43ilden 114öğrenci de Darüşşafaka’dakieğitim hayatına başladı.

Törende konuşan Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, “Yeni bir ders yılına daha ülkemizin her köşesinden 1000’i aşkın öğrencimizle başlıyoruz.Darüşşafaka olarak, ailelerinin bizlere emanet ettiği öğrencilerimiz için sadece bir okul değil, aynı zamanda sıcak bir yuva olmanın da sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana öğrencilerimize nitelikli eğitim olanağı sunarak, onların yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, öz güven sahibi, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler olarak yetişmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.