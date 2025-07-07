2024-2025 sezonunda İstanbul Atatürk Kültür Merkezi 2 bin 390 etkinlik, 624 bin izleyiciye ev sahipliği yaparken, CSO Ada Ankara'da ise 651 etkinlik, 293 bin katılım oldu. Söz konusu veriler, Türkiye’nin sanat sahnelerinin küresel çapta yükselişini gözler önüne serdi.ANKARA (İGFA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024-2025 sanat sezonunda İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve CSO Ada Ankara’nın rekor kırdığını duyurdu.

Bakan Ersoy, sanatı sadece desteklemediklerini, hak ettiği değere kavuşturduklarını vurgulayarak sezon verilerini paylaştı. AKM’de Eylül 2024-Haziran 2025 döneminde 2 bin 390 etkinlik düzenlendi, 624 bin 165 sanatsever katıldı; bu, bir önceki sezona göre yüzde 22,4’lük ziyaretçi artışı anlamına geliyor. Güvenlik kontrol noktalarından geçen kişi sayısı ise 2 milyon 442 bin 812’ye ulaşarak yüzde 7 artış gösterdi.

CSO ADA’DA KATILIM REKORU

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, CSO Ada Ankara’da ise 2023-2024’te 282 etkinlikte 258 bin 955 izleyici varken, yeni sezonda 651 etkinlikte 293 bin 290 kişiyle buluşuldu. Bu, CSO Ada’nın sezon bazında en yüksek katılımcı sayısına ulaştığını kanıtladı.Zengin İçerik ve Festivaller AKM’de 48 opera, 35 bale, 201 konser, 140 tiyatro, 24 sergi, 614 sinema gösterimi ve bin 185 çocuk atölyesi yapıldı.

Kayıt stüdyosunda 112 sanatçı ile 326 saatlik üretim gerçekleşti. Sezon, İstanbul Kültür Yolu Festivali, 16. Opera Bale Festivali, İKSV İstanbul Müzik Festivali, 3. AKM Çocuk Sanat Festivali gibi ulusal ve uluslararası 18 festivale ev sahipliği yaptı. Rus Filmleri Festivali, Boğaziçi Film Festivali ve Sesin Yolculuğu Genç Besteciler Festivali gibi etkinlikler de programa renk kattı.

ERSOY: “SANATTA TÜRKİYE YÜZYILI İNŞA EDİYORUZ”

Bakan Ersoy, sosyal medyadan, “AKM ve CSO Ada’daki başarı, sanata verdiğimiz değeri gösteriyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Sanatta Türkiye Yüzyılı’nı hep beraber inşa ediyoruz” mesajını paylaştı.