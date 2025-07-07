Konya’nın Hadim ilçesine bağlı Aşağı Eşenler köyü, maganda kurşunlarına karşı silahsız ve araç konvoyu olmadan gerçekleşen Ayşenur ile Onur çiftinin düğünüyle örnek oldu. Geleneksel gelin alayıyla renklenen düğün, huzurlu bir kutlama sundu.KONYA (İGFA) - Konya’nın Hadim ilçesine bağlı Aşağı Eşenler köyü, düğünlerde artan maganda kurşunu vakalarına karşı emniyet güçlerinin çağrısına uyarak örnek bir düğüne ev sahipliği yaptı.

Ayşenur ve Onur çiftinin düğünü, silahsız, araç konvoysuz ve geleneksel gelin alayıyla düzenlenerek hem güvenli hem de anlamlı bir kutlamaya dönüştü.

Köy halkının bilinçli tutumu, yerel idareciler ve düğün sahipleri tarafından takdirle karşılandı.

MAGANDA KURŞUNUNA GEÇİT YOK

Düğünün en dikkat çekici özelliği, maganda kurşunlarının yol açtığı can kayıpları ve yaralanmaları önlemek için silah kullanımının tamamen yasaklanması oldu. Köy halkının bu karara tam uyum sağlaması, Ayşenur ve Onur çiftinin en mutlu gününü huzur içinde geçirmesini sağladı.

Silahsız düğün, diğer yerleşim yerlerine de örnek teşkil etti.

GELENEKSEL GELİN ALAYIYLA COŞKU

Modern düğünlerde sıkça görülen ve trafik güvenliğini tehdit edebilen araç konvoyları, bu düğünde yerini geleneksel gelin alayına bıraktı. Davul ve zurna eşliğinde damat evinden kız evine yürüyen alay grubu, gelini alarak yine yürüyerek damat evine döndü. Bu uygulama, geleneksel değerleri yaşatırken modern riskleri en aza indirdi.

Geleneksel olarak gelinin atla getirilmesi adeti, köyde at bulunmaması nedeniyle uygulanamadı. Ancak gelin, araç konvoyu olmadan sade bir şekilde damat evine ulaştırıldı. Bu küçük eksiklik, düğünün olumlu atmosferini gölgelemedi.

Düğündeki örnek davranışlar nedeniyle köy halkına teşekkür eden İlçe Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Doğdu, Köy Muhtarı Ali Arslan, Köy Dernek Başkanı Ahmet Altekin ve damadın ağabeyi Ömer Yüzücü, silahsız ve konvoysuz düğün için gösterilen hassasiyetten dolayı minnettarlıklarını ifade etti.