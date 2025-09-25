Türk Silahlı Kuvvetleri, Mısır’la “Dostluk Denizi” tatbikatından NATO’nun Neptune Strike faaliyetine, arama kurtarma tatbikatlarından hava gösterilerine kadar yoğun bir program yürütüyor. NATO Kosova Gücü (KFOR) kapsamında, 25-26 Eylül’de İhtiyat Taburu Kosova’ya intikal edecek ve 1 Ekim’de 4. kez 3 aylık Operatif İhtiyat Taburu görevini devralacak.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) devam eden eğitim, tatbikat ve uluslararası faaliyetlerini duyurdu.

TSK, etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini pekiştirmek için kapsamlı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TÜRKİYE-MISIR DOSTLUK DENİZİ TATBİKATI

22 Eylül’de başlayan ve Doğu Akdeniz’de devam eden Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Tatbikatı’nın seçkin gözlemci günü BUGÜN Donanma Komutanı ve Mısır Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı’nın katılımıyla icra edildi. Mısır’a ait Tahya Mısr ve Fouad Zekry gemileri, 22-26 Eylül’de Aksaz’a liman ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

NATO VE ULUSLARARASI TATBİKATLAR

Bu arada Taranto Körfezi’nde düzenlenen Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’na TCG Alemdar ile NATO’nun uçak gemisi görev gruplarıyla dinamik teyakkuz faaliyetine TCG Anadolu, TCG Gökova, TCG Heybeliada, TCG I.İnönü ve TCG Barbaros ile katılım sağlandığı açıklandı.

Repmus/Dynamic Messenger (Portekiz), Steadfast Interest-II (Romanya) tatbikatının 26 Eylül’de tamamlanacağı kaydedildi.

GELECEK FAALİYETLER

26 Eylül-1 Ekim’de Almanya’da Ramstein Alloy-III, 29 Eylül-3 Ekim’de Fransa’da Wildfire Deniz Savunma Harekâtı, 29 Eylül-10 Ekim’de Konya’da Milli Anadolu Ankası ve Romanya’da Sarmis Komando Harekâtı tatbikatları planlanıyor.

Yurt İçi Eğitimler kapsamında; İzmir Körfezi’nde 22-26 Eylül’de Amfibi Görev Grup Komutanlığı’nca Şehit Elektronik Astsubay Başçavuş Eren Ördek Harekâta Hazırlık ve Fiilî Silah eğitimi.

Ankara’da 16-26 Eylül’de Harp Karargâhı ve Muhabere Elektronik Tesisler Komutanlığı’nca Ferdî Seferberlik eğitimleri düzenlendi.

HUDUT VE ULUSLARARASI GÖREVLER

NATO Kosova Gücü (KFOR) kapsamında, 25-26 Eylül’de İhtiyat Taburu Kosova’ya intikal edecek ve 1 Ekim’de 4. kez 3 aylık Operatif İhtiyat Taburu görevini devralacak.

Endonezya’ya ait İskender Muda gemisi, 24-29 Eylül’de BM Lübnan Geçici Görev Kuvveti kapsamında Mersin’e, TCG Barbaros 26-28 Eylül’de Katanya’ya (İtalya), Alman Rugen gemisi 1-3 Ekim’de İzmir’e, TCG Alemdar ise 28-30 Eylül’de Split’e (Hırvatistan) liman ziyareti yapacak.

SOLOTÜRK, 27-28 Eylül’de Malta’daki Malta International Airshow’da gösteri uçuşu yapacak.