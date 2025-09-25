Moskova Hükümet Bakanı Sergey Çeremin, Antalya’da Muratpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen Lev Tolstoy Rusya–Türkiye Dostluk Parkı’nı ziyaret etti.ANTALYA (İGFA) - Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde 2021 yılında hizmete açtığı Rusya–Türkiye Dostluk Parkı, Moskova Hükümet Bakanı ve Dış, Ekonomik ve Uluslararası İlişkiler Departmanı Başkanı Sergey Çeremin’i ağırladı. Ziyarette Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da hazır bulundu.

Parkta yer alan Lev Tolstoy büstü önünde gerçekleşen buluşmada Başkan Uysal, Rus edebiyatına duyduğu özel ilgiyi dile getirerek, “Anton Çehov ve Lev Tolstoy’a ayrı bir hayranlığım var. Bu büstle hem Muratpaşa’da yaşayan Rus komşularımızı onurlandırdık hem de Tolstoy’u andık” dedi.

Uysal ayrıca Rusya’nın Türkiye tarihindeki önemine dikkat çekerek, “Rusya’nın Kurtuluş Savaşı’ndaki katkılarını unutmuyoruz. Bunlar bizim için günlük politikanın çok dışında kalan değerlerdir” ifadesini kullandı.