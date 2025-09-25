Gaziantep'te İlçe Milli Eğitim Müdürlüleri ile toplantı yapan Bakan Yusuf Tekin, eğitimde birliği sağlama çabasında olduklarını belirterek, eğitimcileri yol arkadaşı olarak gördüğünü söyledi ve eğitim alanındaki zorluklara dikkati çekti.GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'e çeşitli temaslarda bulunmak üzere giden Bakan Yusuf Tekin, öğretmenevinde ilçe millî eğitim müdürleri ile bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda konuşan Tekin, eğitimin çok farklı fikirlerin olabildiği bir alan olduğunu ifade ederek eğitimciler arasında birliği tesis etme gayretinde olduklarını belirtti.

Eğitimcileri yol arkadaşı olarak gördüğünü belirten Tekin, yürüdükleri yolda istişareye açık olduklarını ve duyarlılık içinde yapılacak çalışmaları eğitimcilerle de paylaştıklarını ifade etti.

Bakanlık görevine başladığ 2023 Haziran ayından itibaren, bu minvalde sürekli sahada olduklarını ifade eden Bakan Tekin, "Rutin olarak il müdürleri toplantımızı yapıyoruz, il ziyaretlerimizde il eğitim değerlendirme toplantısı yapıyoruz. Tamamlayıcı bir unsur olarak başladığımız günden itibaren rutin aralıklarla öğretmenler odası toplantıları yapıyoruz. Tüm bunları yaparken muradımız şu: Sahada neyin problem olarak algılandığını ve arkadaşlarımızın neler istediklerini tespit edebilmek" diye konuştu.

Öneriler ve düşünceler doğrultusunda atılan adımların herkesin aynı duyarlılıkta sahip çıkması için paylaşılıp anlatıldığını söyleyen Bakan Tekin, "Biz yaklaşık 1 milyon 100 bin mensubu bulunan bir aileyiz ve şuna inanıyorum: 1 milyon 100 bin fert aynı ideal için yola çıkar, yolculuğunu sürdürürse başaramayacağımız bir iş yok" dedi.

Bakan Tekin, toplantıda ilçe millî eğitim müdürleri ile eğitime dair istişarelerde bulunarak gelen soruları da yanıtladı.