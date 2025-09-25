Edirne Keşan’daki KYK Gazi Ervonos Erkek Öğrenci Yurdu’nun ani taşınma sonrası yaşadığı sorunlara su krizi eklendi. 15 gündür suyun sadece birinci katta olduğu yurtta öğrenciler banyo yapamıyor, çamaşır yıkayamıyor. Veliler ise “Çocuklarımız devlete emanet, bu eziyet kabul edilemez” diyerek yetkililere seslendi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne’nin Keşan ilçesinde bulunan KYK Gazi Ervonos Erkek Öğrenci Yurdu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başında apar topar Yenimuhacir beldesine taşındı. Hazırlıksız taşınma, öğrencilerin yaşamını zorlaştırırken, şimdi de yaklaşık 15 gündür süren su kesintisi kriziyle yurt gündemde. Yurdun yalnızca birinci katında soğuk su bulunurken, diğer katlara su sağlanamıyor, öğrenciler temel hijyen ihtiyaçlarını karşılayamıyor.

Taşınma öncesi bilgilendirme yapılmadan ve altyapı hazırlanmadan gerçekleştirilen yer değişikliği, öğrencileri birçok sorunla karşı karşıya bıraktı. Yeni yurt, Keşan merkeze ve üniversiteye uzak, düzenli toplu taşıma imkânı yok, gece güvenliği yetersiz, sosyal olanaklar ise neredeyse bulunmuyor. Bu durum, öğrencilerin hem fiziksel hem de psikolojik durumlarını olumsuz etkiliyor.

SU KRİZİ: HİJYEN TEHDİT ALTINDA

Yurtta 15 gündür devam eden su kesintisi, ortak kullanılan banyo ve tuvaletler nedeniyle ciddi bir sorun haline geldi. Öğrenciler banyo yapamıyor, çamaşır yıkayamıyor ve kişisel temizliklerini sağlayamıyor. Bir veli, “Suyun olmadığı yerde hijyenden söz edilemez. Çocuklarımız bit, uyuz, ateşli hastalıklar gibi salgın riskiyle karşı karşıya. Evlatlarımızı devlete emanet ettik, bu şekilde mi sahip çıkılıyor?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Öğrenciler, sorunları CİMER ve yurt idaresine defalarca bildirdi ancak arızalar giderilmedi, KYK İl Müdürlüğü’nden müdahale gelmedi. Veliler, mağduriyetin görmezden gelinmesine öfkeli.

“Taşınma zaten büyük bir mağduriyet oluşturdu, şimdi su kriziyle gençlerimiz eziyet çekiyor" diyerek bunun büyük bir haksızlık olduğunu ifade eden veliler, öğrencilerin onuruna yakışmayan şartların düzeltilmesi için ivedilikle harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile KYK yetkililerine de seslenen öğrenci ve veliler; su kesintisinin acilen giderilmesi, yurdun altyapı ve ulaşım sorunlarının çözülmesi, güvenlik önlemlerinin artırılması ve temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik düzenlemelerin acilen yapılması yönünde taleplerinde ısrarcı oldular.